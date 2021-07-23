Работники ключевых отраслей Британии смогут не изолироваться после контактов с больными

Британцы, занятые в ключевых для страны отраслях, смогут не уходить на самоизоляцию из-за контактов с лицами, инфицированными коронавирусом. Список 16 отраслей, на работников которых будут распространяться новые правила, опубликовало в четверг вечером правительство страны.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изоляция перестанет быть обязательной для сотрудников гражданских ядерных объектов и водоочистных предприятий, работников сферы энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экстренных и пограничных служб, представителей местных органов власти, некоторых военных. Все они, а также представители ряда других профессий после тесного контакта с больным человеком смогут продолжать ходить на работу, но должны будут ежедневно сдавать экспресс-анализы на COVID-19. При этом в нерабочее время представителям ключевых отраслей по-прежнему нужно будет соблюдать правила самоизоляции.

Новые правила касаются только людей, полностью привитых от коронавируса. В правительстве также предупреждают, что они будут касаться далеко не всех сотрудников ключевых отраслей, а лишь тех, чьи кандидатуры работодатели согласуют с властями. В кабмине подчеркивают, что отказ от соблюдения изоляции будет оправдан лишь в случае угрозы нарушения работы "ключевых элементов национальной инфраструктуры".

Действующие в стране правила требуют от британцев самоизолироваться на 10 дней после тесного контакта с инфицированным. Это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа их освободят от этой обязанности. Кабмину пришлось ввести дополнительные правила для работников ключевых отраслей из-за возникшего во многих сферах дефицита рабочей силы, связанного с ростом заболеваемости COVID-19 и необходимости в изоляции контактных лиц. За первые две недели июня указание изолироваться получили более 1,5 млн британцев, не считая школьников.

Выявлять контактных лиц в королевстве помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены уходить на самоизоляцию. Возникшая ситуации вызывает перебои в работе городского транспорта, нарушаются поставки продовольствия в магазины.