Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса
Врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса - B.1.621 по меньшей мере у 16 жителей Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Также данная мутация была обнаружена в США, Южной Америке и Европе. Ученые говорят, что нет никаких доказательств того, что она вызывает более тяжелую реакцию у человека по сравнению с другими вариантами.
"Считается, что имеющиеся на рынке вакцины против коронавируса эффективны против этого нового штамма", – говорится в сообщении.
Эксперты из PHE пока изучают новый вариант коронавируса. Чтобы ограничить распространение инфекции ученые планируют провести тестирование среди населения.
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