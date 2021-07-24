Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса - B.1.621 по меньшей мере у 16 жителей Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Также данная мутация была обнаружена в США, Южной Америке и Европе. Ученые говорят, что нет никаких доказательств того, что она вызывает более тяжелую реакцию у человека по сравнению с другими вариантами.

"Считается, что имеющиеся на рынке вакцины против коронавируса эффективны против этого нового штамма", – говорится в сообщении.

Эксперты из PHE пока изучают новый вариант коронавируса. Чтобы ограничить распространение инфекции ученые планируют провести тестирование среди населения.