В более чем 80 городах Италии прошли акции против введения ковид-сертификатов

Несколько тысяч человек в Италии приняли участие в акциях протеста против введения ковид-сертификатов для посещения ряда общественных учреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего подобные акции состоялись в более чем 80 городах Италии. Инициатива не имела общей организации, призыв к протесту распространили в социальных сетях после того, как правительство объявило о необходимости ковид-сертификатов (справки о вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном результате теста на коронавирус) для посещения ряда общественных заведений, включая музеи, культурные учреждения, спортивные мероприятия, а также рестораны, спортзалы, бассейны.

О серьезных инцидентах в ходе протестов не сообщается, хотя в разных городах были моменты напряженности с полицией.