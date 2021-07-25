Власти Словакии отказались от идеи предоставить привилегии привившимся гражданам
Национальный совет (парламент) Словакии в первом чтении поддержал законопроект, который уравнивает права привившихся от коронавируса и отказавшихся от вакцинации, причем последним предоставят возможность бесплатно сдавать тесты для получения сертификатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Документ получил поддержку большинства парламентариев после внесения соответствующих поправок.Окончательное голосование ожидается сегодня.
Жители Словакии не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн человек сделали около 40% совершеннолетних граждан.
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