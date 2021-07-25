В парламенте Франции достигли консенсуса по законопроекту о борьбе с коронавирусом

Паритетная согласительная комиссия французского парламента смогла в воскресенье после нескольких часов дебатов привести к общему знаменателю позиции Национального собрания и Сената по содержанию законопроекта о новых мерах борьбы с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Отсутствие консенсуса грозило подорвать авторитет Елисейского и Матиньонского дворцов, став свидетельством их неспособности оперативно разработать приемлемый для парламента проект санитарного закона.

Таким образом, властям удалось в последний момент избежать повторного и весьма затяжного рассмотрения документа в обеих палатах и их комиссиях по законодательству. Это вынудило бы правительство на несколько дней продлить сессию парламента и сильно замедлило бы утверждение и вступление в силу нового закона в условиях, когда в стране стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса.

В настоящее время не известно, на какой основе достигнуто согласие. Сенат, большинство мест в котором принадлежит оппозиции, ранее значительно смягчил положения документа, одобренного до этого нижней палатой, где основную часть кресел занимают депутаты от правящей партии "Республика на марше".

Теперь обе палаты должны до конца дня утвердить законопроект. В начале следующей недели принятый текст будет передан на экспертизу в Конституционный совет, который даст свое заключение в течение двух-трех дней.