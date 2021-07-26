Парламент Франции поддержал законопроект о мерах по борьбе с эпидемией

Сенат Франции проголосовал в поддержку разработанного правительством законопроекта о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканалу BFMTV министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран.

Ранее проект был поддержан в третьем чтении Национальным собранием (нижняя палата), и теперь он считается принятым парламентом.

"Это прекрасное решение, мы вновь обрели национальное единство. Это очень важно, это необходимо в условиях той эпидемической ситуации, в которой находится страна", - подчеркнул министр. Он отметил, что двум палатам при обсуждении законопроекта потребовалось на этой неделе около 60 часов, заседания проходили также по ночам.

В понедельник согласованный палатами и принятый ими текст будет передан на экспертизу Конституционного совета. Он выскажет свое экспертное мнение в течение двух-трех дней.