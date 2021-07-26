Объем углеродного налога ЕС для российских компаний превысит €1 млрд

Поставщикам российских товаров с большим углеродным следом придется платить в бюджет Евросоюза не менее €1,1 млрд углеродного налога в год после окончательного вступления в силу механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС, подсчитало издание РБК в соответствии с методикой, подтвержденной Минэкономразвития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог коснется российских поставок в ЕС на сумму почти €7 млрд, что составляет 7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в ЕС, а в натуральном выражении - 16,3 млн тонн (в 2019 году - 18,4 млн тонн), приводит издание данные внешнеторговой базы данных Евростата.

Как пишет РБК, для РФ налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной (исчисляемой в процентах от стоимости товара) пошлине в 16% от стоимости товаров - €1,1 млрд от €7 млрд.

Наибольший налог (€655 млн) предстоит заплатить за ввоз железа и стали из РФ, азотных удобрений (€398 млн), что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.