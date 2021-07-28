Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса
Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил в среду в Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку", - написал глава Минздрава. "Чем больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима", - подчеркнул Шпан.
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