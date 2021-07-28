В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности в эти минуты начался в Женеве. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник, передает Trend.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства.

Это первые двусторонние консультации представителей двух стран по стратегической стабильности в 2021 году. Российскую делегацию на них возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.