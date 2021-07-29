Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42

Число жертв сильного наводнения в Бельгии 14-16 июля достигло 42, один человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом сообщил в четверг правительственный координационный центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тело еще одного погибшего в ходе наводнения было обнаружено в среду (28 июля) в городе Вервье (юго-восток Бельгии), таким образом общее число жертв выросло до 42. Один человек все еще числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

Наводнение в Бельгии 14-16 июля, вызванное ливневыми дождями, стало сильнейшим за последние 100 лет. Оно затронуло 206 из 262 городов и коммун (районов) Валлонии. Тысячи людей лишились жилья. Общий материальный ущерб до сих пор не подсчитан, есть только оценочные данные, что он превысит €10 млрд. Жители региона за двое суток потеряли свыше 50 тыс. автомобилей.