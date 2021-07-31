Бельгия заявила, что не намерена вводить санитарные пропуска для ресторанов

Бельгия не намерена копировать действия Франции, вводя обязательные для посещения ресторанов и баров санитарные пропуска, свидетельствующие о прохождении человеком вакцинации от коронавируса или наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. Об этом заявил в субботу премьер-министр королевства Александер Де Кроо в интервью газете Derniere Heure, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя ставить жизнь людей в зависимость от санитарных пропусков. Наш уровень вакцинации выше, чем во Франции, поэтому подобные меры нам не нужны", - заявил Де Кроо, отвечая на вопрос о возможности введения аналогичных пропусков в Бельгии. Премьер подчеркнул, что санитарные пропуска "имеют смысл для посещения массовых мероприятий, однако даже в этом случае их действие должно быть строго ограничено во времени".

Ранее правительство страны сообщило, что в Бельгии вакцинированы от коронавируса первой дозой 83,4% населения страны в возрасте старше 18 лет, и 71,4% взрослых прошли полную вакцинацию двумя дозами.

В то же время в последние две недели в королевстве фиксируется в среднем 1 451 новый случай заболеваний в день, что на 50% выше, чем в предыдущий двухнедельный период. Статистика свидетельствует, что высокий уровень вакцинации способствует значительному сокращению смертности от COVID-19 - за последние две недели в Бельгии фиксируется не более двух летальных исходов в сутки, что на 13% ниже показателя предыдущих 14 дней.

Эпидемиологи отмечают быстрое распространение в королевстве штамма "дельта", который может спровоцировать новый всплеск пандемии, в особенности в условиях ослабления карантинных мер и повышенной мобильности граждан в период летних отпусков. При этом они считают, что вакцинация остается наиболее эффективным средством против пандемии, поскольку она позволяет значительно снизить тяжесть заболевания, уровень госпитализации и смертности.

С начала пандемии в Бельгии население которой составляет 11,5 млн человек, было выявлено 1,1 млн случаев коронавируса, 25,2 тыс. человек умерли.