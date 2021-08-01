В Чехии разрешили увеличить число участников культурно-спортивных и детских мероприятий

Власти Чехии смягчают социальные ограничения, введенные из-за пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь позволяется повысить число участников спортивных и культурных мероприятий под открытым небом до 7 тыс. человек и до 5 тыс. в помещениях. С воскресенья максимальное количество участников детских мероприятий под открытым небом увеличится до 2 тыс., а в помещениях - до одной тысячи.

Одновременно на дискотеках, в музыкальных и молодежных клубах посетителям разрешили танцевать при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации или медицинской справки о перенесенном не более 180 дней назад ковиде или об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не больше 24 часов назад.

В Чехии, как ранее информировал Минздрав, за предыдущие сутки было выявлено 140 случаев инфицирования, что почти на 50 меньше, чем в тот же день неделю назад. Количество заразившихся коронавирусом за последние семь дней в республике снизилось до 11 на каждые 100 тыс. жителей десятимиллионной страны.