В Германии в результате двух ДТП пострадали 17 человек
Не менее 17 человек получили ранения в результате двух аварий, произошедших в субботу вечером на трассе А31 недалеко от города Дорстен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию города Мюнстер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, первая авария произошла около 17:40 по местному времени. У автомобиля, двигавшегося по трассе, лопнула шина, после чего он выехал на встречную полосу и ударился об ограждение. От удара автомобиль вынесло на правую полосу, где он столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали восемь человек.
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