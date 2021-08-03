Премьер Чехии предложил парламенту высказаться о продлении полномочий главы контрразведки
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил партиям, представленным в парламенте, высказаться по вопросу продления на пять лет срока полномочий директора Службы безопасности и информации страны (контрразведки) Михала Коуделки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава правительства.
Срок полномочий директора контрразведки истекает 15 августа. Премьер адресовал свой запрос членам профильного комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"
Армению нужно привлечь к ответственности за обстрел азербайджанских населенных пунктов - американский эксперт
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США – Метью Брайза
В Азербайджане дело подозреваемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом врача направлено в суд
На освобожденных территориях Азербайджана я увидела поселения, стертые с лица земли – французский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations
Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова
Министр обороны Азербайджана приказал быть готовым к провокациям армянских ВС, и немедленно пресекать их
Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане