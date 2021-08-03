Премьер Чехии предложил парламенту высказаться о продлении полномочий главы контрразведки

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил партиям, представленным в парламенте, высказаться по вопросу продления на пять лет срока полномочий директора Службы безопасности и информации страны (контрразведки) Михала Коуделки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава правительства.

Срок полномочий директора контрразведки истекает 15 августа. Премьер адресовал свой запрос членам профильного комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.