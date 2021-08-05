Великобритания ужесточит правила въезда в страну из Грузии и Мексики из-за пандемии

Путешественники, прибывающие в Великобританию из Грузии и Мексики, должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как сообщило в среду министерство транспорта королевства, с 8 августа эти две страны, а также французские заморские регионы Майотта и Реюньон войдут в красный список стран повышенного риска распространения новых штаммов коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тогда же из красного списка будут исключены Индия, Катар и ОАЭ. Самоизолироваться больше не придется вакцинированным путешественникам из Франции, в отношении которой в последние недели действовал особый режим. Зеленый список стран минимального риска пополнят Австрия, Германия, Латвия, Норвегия, Румыния, Словакия и Словения.

"Красный список был расширен, чтобы защитить успехи, достигнутые в ходе программы массовой вакцинации, от угрозы, которую представляют новые варианты вируса", - заявил глава Минтранса Грант Шэппс.

В соответствии с так называемой светофорной системой поездок, введенной в Соединенном Королевстве в мае при въезде в страну из 60 стран красного списка необходимо 10 дней провести в изоляции в специальных гостиницах. С 12 августа стоимость проживания в этих отелях вырастет на 30%, до £2 285. Как пояснили в правительстве, это связано с переоценкой затрат на обеспечение карантина в таких учреждениях.

Прибывающие в королевство из полутора сотен стран желтого списка не должны изолироваться, если они уже получили обе дозы вакцины от коронавируса на территории Великобритании, ЕС или США. В противном случае 10-дневный карантин также будет обязателен, однако изолироваться можно будет дома. Зеленая группа после расширения будет включать почти 40 стран и территорий. Прибывающие оттуда путешественники первыми были освобождены от необходимости соблюдать карантин, но обязаны сдавать тест на коронавирус на второй день нахождения в Великобритании.

По последним данным, первой дозой вакцины от коронавируса привиты 88,7% жителей страны, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 38,7 млн человек (73,2% взрослого населения).