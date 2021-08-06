Польша заявила, что готова помочь Турции в тушении лесных пожаров

Польша объявила о готовности оказать помощь Турции в тушении лесных пожаров и направить команду спасателей для участия в операции. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обратился к премьер-министру [Польши] Матеушу Моравецкому с просьбой о предоставлении поддержки Турции, которой требуются пожарные самолеты и вертолеты", - написал Дуда. "Наши пожарные вскоре отправятся на место", - добавил он, уточнив, что Турция может рассчитывать на помощь Польши.