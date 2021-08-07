Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в субботу в Эгейском море у побережья Греции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался на расстоянии 68,3 км к юго-западу от города Кос, в котором проживают около 19 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10,7 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.