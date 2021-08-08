Франция ввела бескарантинный режим для приезжающих англичан

Полностью вакцинированные путешественники из Англии теперь могут посещать Францию без карантина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Компания Brittany Ferries (Паромы Бретани) заявила, что получила "всплеск" бронирований из-за изменений, вступающих в силу в воскресенье. Но турагенты заявили, что ослабление карантина для одного из самых популярных направлений Великобритании произошло "слишком поздно, чтобы спасти лето".

В соответствии с последними изменениями в британской системе светофоров для поездок правила были смягчены для дюжины стран. Франция перешла в желтый список, что означает, что дети и полностью вакцинированные пассажиры из этой страны не должны проходить карантин по возвращении, хотя непривитые путешественники все еще должны самоизолироваться дома в течение 10 дней.