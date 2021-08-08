ХДС/ХСС за семь недель до выборов в ФРГ теряет отрыв в рейтинге политических партий

Отрыв германского политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) от конкурентов сокращается за семь недель до выборов в Бундестаг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете Bild ам Sonntag результаты опроса, проведенного институтом INSA.

В опросе, проводившемся с 2 по 6 августа, приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. По данным социологов, если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то ХДС/ХСС получил бы 26% голосов (минус 1 п. п.). Социал-демократическая партия Германии, наоборот, несколько укрепила свои позиции - за нее изъявили желание отдать голоса 18% избирателей (плюс 1 п. п.).

Рейтинг "зеленых" стагнирует после июльского снижения и в настоящее время составляет 18%. За "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 11% респондентов. Свободная демократическая партия набрала бы 12%. Левая партия получила бы 7% голосов.

Вице-канцлер, министр финансов и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц пользуется большей поддержкой жителей ФРГ, чем премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет. Рейтинг Лашета составил лишь 14%. В свою очередь Шольца поддерживают 27% респондентов. Кандидат в канцлеры от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок получила бы 13% голосов. Впрочем, жители ФРГ на выборах будут голосовать не за кандидатов в канцлеры, а за их партии.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.