На греческом острове Закинф разбился пожарный самолет Petzetel

Пожарный самолет Petzetel потерпел крушение в воскресенье во время тушения пожара на острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению пожарной службы, причины крушения расследуются. Пилот самолета жив, его состояние хорошее. Его увезли с места аварии пожарные.

Самолет летел в паре с еще одним пожарным самолетом такого же типа, чтобы принять участие в тушении небольшого пожара в районе Лагоподо-Махерадо. В борьбе с этим возгоранием задействованы 24 пожарных на семи пожарных машинах.

В свою очередь греческий телеканал ERT1 сообщает, что пожарный самолет Petzetel потерпел крушение на Закинфе в районе поселка Килиоменос. По информации телеканала, во время тушения пожара возникла неисправность. Пилот сумел совершить вынужденную посадку на покрытую соснами местность близ Килиоменоса. 35-летний летчик, управлявший самолетом, вылетевшим с острова Кефалония, не пострадал и абсолютно здоров, отмечает телеканал.