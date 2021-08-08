На юге Италии более 400 человек эвакуировали из-за лесного пожара

Более 400 человек были эвакуированы из жилых домов, отелей и кемпингов из-за лесного пожара в провинции Кампобассо (южная область Молизе). Об этом в воскресенье сообщили пожарные службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуировано более 400 человек из отелей, кемпингов и домов из-за лесного пожара в Кампомарино", - говорится в сообщении служб в Twitter. Отмечается, что на месте работают наземные силы пожарных и вертолеты.

Ранее глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров в связи с жарой. Как сообщила газета la Repubblica, 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до 45 градусов.

В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных районах. Сильные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния. Огонь также уничтожил часть заповедника в районе Пескары (Адриатическое побережье). Пожарные продолжают бороться с огнем в Калабрии, где в результате лесного пожара погибли два человека.