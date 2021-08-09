Франция вводит новые правила действия санпропусков

Санитарный пропуск понадобится с понедельника жителям Франции и ее иностранным гостям для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния, передает Trend со ссылкой ан ТАСС.

Функции такого документа могут выполнять сертификат о вакцинации разрешенными в Евросоюзе препаратами, свидетельство о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Целью нововведений, по словам представителей правительства республики, является побуждение максимального числа жителей к вакцинации, чтобы сдержать натиск четвертой волны пандемии, начавшейся в стране в июле. Несмотря на серию протестов в столице и в регионах в последние недели, Конституционный совет Франции утвердил в четверг пакет мер властей, ужесточающий санитарные требования и наказания за их невыполнение.

Распространение зоны действия санпропусков в соответствии с новыми правилами на террасы уличных кафе "обрекает на катастрофу" гостиничный и ресторанный сектор, предостерег глава профессионального объединения отрасли Лоран Дюк. "Запреты идут слишком далеко", - полагает он. По его словам, отказы от забронированных номеров начались сразу же после выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, объявившего 12 июля о новых ограничительных мерах.

На практике, как пояснил Дюк, решения властей означают, что без справки о вакцинации туристы не смогут больше обедать в кафе. Как считает эксперт, в этих условиях иностранные гости не станут оставаться на французском Лазурном берегу, а предпочтут переехать в соседнюю Италию, где для трапезы на ресторанной террасе такой сертификат не требуется. Специалист считает, что новые правила в добавок ко всему прочему "нарушают конфиденциальность". "Я нахожу их нескромными, ведь до сих пор вы могли путешествовать по Франции, не раскрывая своих данных", - отметил представитель гостиничного бизнеса. Он констатировал, что "иностранных туристов в стране сейчас очень мало". Те же немногие туристы, которые решились на поездку во Францию, предпочитают останавливаться не в гостиницах, а снимать квартиры, заранее отказавшись от походов в рестораны и бары.

Ситуация с забастовками

В свою очередь профцентры социального сектора призвали сотрудников системы здравоохранения к проведению забастовок на следующей неделе. Эти акции планируются в знак протеста против решения об обязательной вакцинации медперсонала и представителей некоторых других профессий. Согласно последним данным, на середину июня вакцинацию одной дозой не прошли более трети медиков. Глава профцентра SUD Sant Social Жан-Марк Девошель предупредил, что "в предстоящие недели на рабочих местах могут не досчитаться многих врачей и медсестер".

Вслед за медиками несогласие с требованием о принудительной вакцинации выразили профсоюзные объединения пожарных. Они также оповестили о предстоящей забастовке.

7 августа противники правительственных мер в четвертый раз за последние недели провели марши протеста в столице и региональных центрах Франции - от Тулона до Лилля. Как сообщили в министерстве внутренних дел республики, в них участвовали 237 тысяч человек. Как показали опросы социологов, около 40 % французов недовольны расширением действия санпропусков.

Нарушения и наказания

Решимости манифестантов не убавил даже тот факт, что надежды на отмену пропусков в минувшие дни практически полностью исчезли после того, как Конституционный совет 5 августа утвердил с некоторыми оговорками правительственный пакет по усилению борьбы с пандемией COVID-19. У членов совета, призванного надзирать за соответствием государственных актов положениям французской конституции, не вызвала возражений и строгость наказаний за несоблюдение административных распоряжений. Так, отсутствие санпропуска будет караться первым штрафом в 135 евро. Тот, кто позаимствует справку у приятеля, рискует лишиться 750 евро. Уличенный в третий раз в подобном нарушении может быть не только оштрафован на 3750 евро, но и приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Предприниматель, не обеспечивший контроль за соблюдением санитарных требований, может быть наказан штрафом вплоть до 45000 евро.

Франция переживает в настоящее время четвертую волну эпидемии коронавирусной инфекции, начавшуюся в июле. Число заразившихся за последние сутки, по данным санитарных властей, превысило 25 тысяч человек. С момента начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли почти 113 тысяч французов.

Совещание Совета обороны

Власти рассчитывают, что с ужесточением санитарных мер и ускорением вакцинации они смогут сдержать натиск пандемии и избежать перевода населения на временную самоизоляцию. К этому дню из 67 млн французов первую дозу вакцины уже получили 44 млн человек. "Вакцинация спасает жизни", - подчеркнул в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Макрон, который в настоящее время отдыхает в своей летней резиденции в форте Брегансон, созывает 11 августа заседание Совета обороны. Оно пройдет в видеоформате и будет посвящено эпидемической ситуации в стране, а также перспективам кампании вакцинации.