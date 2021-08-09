Франция вводит новые правила действия санпропусков

Европа 9 августа 2021 01:33 (UTC+04:00)
Франция вводит новые правила действия санпропусков

Санитарный пропуск понадобится с понедельника жителям Франции и ее иностранным гостям для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния, передает Trend со ссылкой ан ТАСС.

Функции такого документа могут выполнять сертификат о вакцинации разрешенными в Евросоюзе препаратами, свидетельство о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Целью нововведений, по словам представителей правительства республики, является побуждение максимального числа жителей к вакцинации, чтобы сдержать натиск четвертой волны пандемии, начавшейся в стране в июле. Несмотря на серию протестов в столице и в регионах в последние недели, Конституционный совет Франции утвердил в четверг пакет мер властей, ужесточающий санитарные требования и наказания за их невыполнение.

Распространение зоны действия санпропусков в соответствии с новыми правилами на террасы уличных кафе "обрекает на катастрофу" гостиничный и ресторанный сектор, предостерег глава профессионального объединения отрасли Лоран Дюк. "Запреты идут слишком далеко", - полагает он. По его словам, отказы от забронированных номеров начались сразу же после выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, объявившего 12 июля о новых ограничительных мерах.

На практике, как пояснил Дюк, решения властей означают, что без справки о вакцинации туристы не смогут больше обедать в кафе. Как считает эксперт, в этих условиях иностранные гости не станут оставаться на французском Лазурном берегу, а предпочтут переехать в соседнюю Италию, где для трапезы на ресторанной террасе такой сертификат не требуется. Специалист считает, что новые правила в добавок ко всему прочему "нарушают конфиденциальность". "Я нахожу их нескромными, ведь до сих пор вы могли путешествовать по Франции, не раскрывая своих данных", - отметил представитель гостиничного бизнеса. Он констатировал, что "иностранных туристов в стране сейчас очень мало". Те же немногие туристы, которые решились на поездку во Францию, предпочитают останавливаться не в гостиницах, а снимать квартиры, заранее отказавшись от походов в рестораны и бары.

Ситуация с забастовками

В свою очередь профцентры социального сектора призвали сотрудников системы здравоохранения к проведению забастовок на следующей неделе. Эти акции планируются в знак протеста против решения об обязательной вакцинации медперсонала и представителей некоторых других профессий. Согласно последним данным, на середину июня вакцинацию одной дозой не прошли более трети медиков. Глава профцентра SUD Sant Social Жан-Марк Девошель предупредил, что "в предстоящие недели на рабочих местах могут не досчитаться многих врачей и медсестер".

Вслед за медиками несогласие с требованием о принудительной вакцинации выразили профсоюзные объединения пожарных. Они также оповестили о предстоящей забастовке.

7 августа противники правительственных мер в четвертый раз за последние недели провели марши протеста в столице и региональных центрах Франции - от Тулона до Лилля. Как сообщили в министерстве внутренних дел республики, в них участвовали 237 тысяч человек. Как показали опросы социологов, около 40 % французов недовольны расширением действия санпропусков.

Нарушения и наказания

Решимости манифестантов не убавил даже тот факт, что надежды на отмену пропусков в минувшие дни практически полностью исчезли после того, как Конституционный совет 5 августа утвердил с некоторыми оговорками правительственный пакет по усилению борьбы с пандемией COVID-19. У членов совета, призванного надзирать за соответствием государственных актов положениям французской конституции, не вызвала возражений и строгость наказаний за несоблюдение административных распоряжений. Так, отсутствие санпропуска будет караться первым штрафом в 135 евро. Тот, кто позаимствует справку у приятеля, рискует лишиться 750 евро. Уличенный в третий раз в подобном нарушении может быть не только оштрафован на 3750 евро, но и приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Предприниматель, не обеспечивший контроль за соблюдением санитарных требований, может быть наказан штрафом вплоть до 45000 евро.

Франция переживает в настоящее время четвертую волну эпидемии коронавирусной инфекции, начавшуюся в июле. Число заразившихся за последние сутки, по данным санитарных властей, превысило 25 тысяч человек. С момента начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли почти 113 тысяч французов.

Совещание Совета обороны

Власти рассчитывают, что с ужесточением санитарных мер и ускорением вакцинации они смогут сдержать натиск пандемии и избежать перевода населения на временную самоизоляцию. К этому дню из 67 млн французов первую дозу вакцины уже получили 44 млн человек. "Вакцинация спасает жизни", - подчеркнул в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Макрон, который в настоящее время отдыхает в своей летней резиденции в форте Брегансон, созывает 11 августа заседание Совета обороны. Оно пройдет в видеоформате и будет посвящено эпидемической ситуации в стране, а также перспективам кампании вакцинации.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Москве арестовали боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину
В Москве арестовали боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину
Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ
Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ
В Москве по подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн Аветисян
В Москве по подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн Аветисян
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС поможет Греции и другим странам региона тушить лесные пожары Европа 02:02
Франция вводит новые правила действия санпропусков Европа 01:33
Президент Египта продлил на год полномочия главы администрации Суэцкого канала Арабские страны 01:14
Байден не изменит планы по выводу войск из Афганистана из-за наступления талибов США 00:48
При стрельбе в Канаде погибли два человека Другие страны 00:15
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии Энергетика 00:02
В I полугодии в Азербайджане значительно выросла повторная регистрация недвижимости Бизнес 00:00
Азербайджан и Грузия – ключевые транзитные страны на пути из Азии в Европу Транспорт 8 августа 23:56
Турция и Туркменистан увеличили товарооборот на более чем $80 млн Турция 8 августа 23:50
Глава Минздрава Грузии выразила готовность работать рядовым врачом в период эпидемии Грузия 8 августа 23:40
В Узбекистане ослаблены ограничения на деятельность кафе и ресторанов Узбекистан 8 августа 23:23
На юге Италии более 400 человек эвакуировали из-за лесного пожара Европа 8 августа 23:09
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции Турция 8 августа 22:41
Чехия выступила против идеи ЕС отказаться от выпуска автомобилей на традиционном топливе Европа 8 августа 22:35
В Турции потушили пожар у аэропорта Даламан Турция 8 августа 22:15
Иран призвал международное сообщество занять четкую позицию по решению афганского кризиса Политика 8 августа 22:04
Двое полицейских погибли в результате взрыва в Пакистане Другие страны 8 августа 21:51
На греческом острове Закинф разбился пожарный самолет Petzetel Европа 8 августа 21:29
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 августа 21:05
Премьер-министр Грузии анонсировал введение новых ковид-регуляций Грузия 8 августа 20:55
Главный инфекционист США не исключил появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса США 8 августа 20:53
В Азербайджане за сутки выявлено 1 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 человек Общество 8 августа 20:32
Обнародованы данные экспорта мясной продукции из Грузии в Туркменистан Бизнес 8 августа 20:27
Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО/ВИДЕО) Общество 8 августа 19:50
Сербия отправит на помощь Греции 13 пожарных машин и три вертолета Европа 8 августа 19:42
Обнародован объем грузоперевозок автотранспортом в Иране Бизнес 8 августа 19:32
Азербайджан сократил экспорт в Израиль Бизнес 8 августа 19:05
Раиси привился первой дозой иранской вакцины от коронавируса Иран 8 августа 18:26
Пилоты совершили облет Эйфелевой башни в честь передачи Парижу флага Олимпиады Европа 8 августа 18:05
Огонь Олимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр Спорт 8 августа 17:46
В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий Европа 8 августа 17:43
5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане Казахстан 8 августа 17:41
Латвия заинтересована в сотрудничестве с Грузией в рамках проекта «Зубр» Бизнес 8 августа 17:38
Азербайджан поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии – МИД Политика 8 августа 17:12
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 8 августа 16:49
В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими Армения 8 августа 16:41
Израиль заявил, что больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана Израиль 8 августа 16:08
На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов Турция 8 августа 15:52
Азербайджанский ж/д оператор приступил к транспортировке контейнеров из Китая в Турцию (ФОТО) Транспорт 8 августа 15:47
В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 500 человек Иран 8 августа 15:39
В Москве арестовали боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину Россия 8 августа 15:26
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Политика 8 августа 15:22
Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 8 августа 15:06
В Азербайджанской армии прошли церемонии принятия военной присяги Общество 8 августа 14:42
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 602 новых случая, 10 летальных исходов Кыргызстан 8 августа 14:38
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) Культура 8 августа 14:20
Ким Чен Ын поручил усилить работу для ликвидации последствий наводнений в КНДР Другие страны 8 августа 14:08
Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана были обстреляны вооруженными силами Армении Политика 8 августа 14:03
Жители Грузии получат гранты на оборудование для альтернативных источников энергии Грузия 8 августа 13:45
Президент «Барселоны» назвал следующий клуб Месси Спорт 8 августа 13:31
Грузопоток сухого порта на казахстанско-китайской границе увеличивается Казахстан 8 августа 13:26
В Грузии выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов Грузия 8 августа 13:19
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I квартале превысил показатели 2019-2020 гг. Экономика 8 августа 13:11
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 августа 12:37
Будет введен в эксплуатацию крупнейший портовый склад Ирана Бизнес 8 августа 12:18
Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла до $25,5 млрд Арабские страны 8 августа 12:08
Третья пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана прибыла в турецкую Муглу Общество 8 августа 11:24
Латвия заинтересована в обмене опытом с Грузией в области чистых технологий Бизнес 8 августа 11:18
ХДС/ХСС за семь недель до выборов в ФРГ теряет отрыв в рейтинге политических партий Европа 8 августа 11:17
Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена Спорт 8 августа 10:31
В Турции вырос совокупный капитал грузинских компаний Турция 8 августа 10:30
Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 августа 10:27
Посольство США назвало приоритетные проекты USAID в Туркменистане Бизнес 8 августа 10:15
В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции США 8 августа 09:57
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненные Турция 8 августа 09:40
В Азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги Общество 8 августа 09:08
Франция ввела бескарантинный режим для приезжающих англичан Европа 8 августа 08:51
Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 8 августа 08:35
Самолет упал на жилой дом в штате Миннесота США 8 августа 08:15
Грузия увеличила экспорт орехов и фруктов почти на 70% Бизнес 8 августа 08:00
Стали известны детали строительства второй АЭС на черноморском побережье Турции (Эксклюзив) Турция 8 августа 08:00
Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса США 8 августа 07:42
Более 20 тыс. жителей японской префектуры попросили эвакуироваться из-за тайфуна Другие страны 8 августа 07:23
В Греции за десять дней сгорело более 56 тыс. гектаров леса Европа 8 августа 07:00
В последний день Олимпийских Игр в Токио выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 8 августа 06:36
Пять человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии Другие страны 8 августа 05:55
Куба легализовала малый и средний бизнес Другие страны 8 августа 05:32
США сообщили об ускорении распространения коронавируса в стране США 8 августа 05:09
Умер американский комик Тревор Мур В мире 8 августа 04:47
Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн Другие страны 8 августа 04:15
Microsoft потребует от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса В мире 8 августа 03:48
В ВОЗ не исключили обозначения новых штаммов коронавируса названиями созвездий В мире 8 августа 03:29
В США сочли нелегитимными выборы в Никарагуа США 8 августа 03:06
Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ Европа 8 августа 02:36
Греческим пожарным удалось ограничить пожар в центральной области Аттика Европа 8 августа 02:15
Стивен Кинг сообщил о планах написать роман о пандемии коронавируса В мире 8 августа 01:44
Эстония усилила контроль в приграничных районах из-за возможного наплыва мигрантов Европа 8 августа 01:27
Спасатели ведут поиск восьми человек, пропавших в результате лесных пожаров в Калифорнии США 8 августа 01:10
ПСВ разгромил "Аякс" и в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Нидерландов по футболу Спорт 8 августа 00:51
Назван объем экспорта персиков из Грузии Бизнес 8 августа 00:23
Турция и Казахстан увеличили товарооборот более чем на $70 млн Турция 8 августа 00:19
Номинальные доходы населения Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 8 августа 00:15
Иран начал производство металло-воздушных батарей нового поколения Экономика 8 августа 00:11
Самолет AZAL, следовавший из Стамбула в Баку, попал в зону сильной турбулентности Общество 7 августа 23:41
Эвакуация всех помогавших войскам США афганцев займет более двух лет США 7 августа 23:24
Неизвестный открыл стрельбу на востоке Франции по полицейским Европа 7 августа 23:03
ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане США 7 августа 22:46
Премьер Северной Македонии прервал отпуск, чтобы лично контролировать ситуацию с пожарами Европа 7 августа 22:13
Протесты против санитарных пропусков собрали во Франции 237 тыс. человек Европа 7 августа 21:58
Amazon разыграет $1,6 млн между вакцинированными сотрудниками США 7 августа 21:26
Все новости