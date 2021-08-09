Власти Греции продлили до 13 августа запрет на посещение лесов из-за пожаров

Греческие власти продлили запрет на посещение лесов по всей стране из-за пожароопасной обстановки до 13 августа. Об этом сообщил вечером на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указал Хардалиас, вступивший в силу 6 августа законодательный акт о запрете на посещение лесов в пожароопасный сезон "продлен до 06:00 13 августа". "В соответствии с ним запрещено на всей территории страны заходить в леса, национальные парки, природные территории и рощи и находиться в них. Также запрещены любые действия или работы, которые могут вызвать пожар, например, сварка или сжигание легковоспламеняющихся материалов", - отметил замминистра.

Штраф за вход в лес составляет €1 тыс., за пожароопасные работы - €10 тыс. Запрет был ранее введен с 6 по 9 августа в связи с чрезвычайно сложной пожарной ситуацией и многочисленными лесными пожарами.

Хардалиас также отметил, что оперативные силы пожарных были значительно усилены. "По всему периметру огня как на севере [острова] Эвбея, так и на юге действуют усиленные подразделения, прибывшие из других районов Греции, а также силы, предоставленные Европейским механизмом гражданской защиты, в частности 100 пожарных из Украины, 112 пожарных из Румынии с 23 автомобилями. Ожидаются сегодня вечером 34 пожарных и 14 автомобилей из Сербии. Также помощь оказывают волонтеры, муниципальные власти и органы местного самоуправления", - сказал замминистра.

Ситуация в регионах Греции

По словам замминистра, ситуация продолжает улучшаться в центральной области Аттика. "Сегодня вечером, как и вчера, районы Аттики, где затухают очаги пожаров, будут всю ночь контролироваться персоналом вооруженных сил и полиции Греции для предотвращения новых возгораний и контроля за местностью", - сообщил он.

Хардалиас проинформировал, что в воскресенье возникли новые лесные пожары на островах Крит и Закинф, но благодаря использованию авиации их удалось быстро взять под контроль. "Пошел на убыль пожар [на полуострове Пелопоннес], начавшийся с области Илия (Элида) и достигший области Аркадия, там остались небольшие фронты огня, с которыми удается успешно справляться. Как ожидается, действующие там силы будут усилены 34 пожарными и 13 машинами из Чехии", - сказал он.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что привело к появлению десятков лесных пожаров. В ряде мест, как предполагают, причинами возгорания были поджоги. В субботу температура воздуха днем упала до 32-34 градусов, однако с понедельника на несколько дней в страну возвращается 40-градусная жара.