В разных районах Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров

Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов - 586 пожаров вспыхнули в течение нескольких дней в разных районах Греции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации.

Он поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с природными пожарами в Греции. "Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на местах", - сказал премьер.