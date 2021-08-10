Правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус всем желающим

Все домохозяйства в Нидерландах смогут бесплатно получить по два теста на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил на пресс-конференции исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге.

По его словам, все 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят подтолкнуть людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учебы.

Кроме того, власти будут выдавать по одному бесплатному тесту на коронавирус всем возвращающимся в Нидерланды туристам во всех пяти аэропортах страны. Тесты также будут бесплатно раздаваться в учебных заведениях и семьям с низким доходом.