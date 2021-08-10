В Италии опубликовали онлайн самую старую книгу об игре в шахматы XVI века

Самый старый учебник об игре в шахматы, изданный в Турине в 1597 году, из местной Исторической библиотеки был переведен в цифровой формат и опубликован онлайн. "Книга, в которой говорится о манере игры в шахматы" теперь доступна на сайте администрации итальянского города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство уточняет, что данный том, один из 200 XVI века, хранящихся в Турине, был составлен итальянским шахматистом Орацио Джануцио делла Мантия (ок. 1550-1610). 128 страниц богато декорированы рисунками и содержат введение и три главы. В первой автор пишет об успокаивающим и умиротворяющем воздействии шахмат.

Труд делла Мантия, военачальника из аристократической семьи, служившего австрийскому герцогству, а затем Савойским, считается самым древним в Италии по теории шахматной игры. Эта книга - редчайший экспонат, который теперь доступен всем любителям шахмат.

Шахматы и множество предшествующих версий, получивших сначала большее распространение в Индии и Персии, появились более 1,5 тыс. лет назад. Одна из версий - шатрандж - около Х века попала в Европу, где правила были несколько модифицированы. Известные сейчас как классические правила сложились к XV веку. Звание чемпиона мира по шахматам разыгрывается с 1886 года.