Власти Франции не будут наказывать нарушителей в первую неделю действия санпропусков

Власти Франции приступили к постепенному внедрению одобренных на прошлой неделе новых санитарных правил, которые подразумевают использование санитарных пропусков и призваны сдержать четвертую волну пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хотя официально новые правила вступили в силу 9 августа, всю первую неделю власти планируют воздерживаться от наказаний возможных нарушений, чтобы дать время согражданам привыкнуть к жизни по санитарному пропуску. Роль такого документа выполняют в стране сертификат о вакцинации двумя дозами препаратов, разрешенных в Европейском союзе, свидетельство о перенесенной инфекции или же справка об отрицательном результате теста на коронавирус, действующая в течение 72 часов.

Как заявил в понедельник министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари, санпропуска, необходимые теперь в кафе, ресторанах, музеях и кинотеатрах, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния, призваны "побудить к вакцинации", "сохранить свободу" и "избавить от возвращения страны к комендантскому часу или карантину".

В большинстве магазинов пропуск не нужен, однако по решению префекта его могут потребовать от посетителей крупных торговых центров. В городском общественном транспорте - автобусах и метро - пропуск также не требуется, но он обязателен для авиа- и железнодорожных путешествий.

Франция внимательно изучает опыт других стран. В Европе первой ввела у себя санпропуск Дания. В Италии аналогичный пропуск действует с 6 августа, но выдается уже после первой дозы вакцины. В Великобритании санпропуска будут требовать с конца сентября для участия в мероприятиях с большим количеством публики и при входе в ночные клубы. В США отказались от идеи общенационального санитарного пропуска, передав этот вопрос на усмотрение штатов.