В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся

Власти Германии решили с 11 октября отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто мог сделать прививку, но по каким-то соображениям не стал этого делать. Такое решение было принято на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с руководителями земель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Бесплатные тесты для граждан внесли важный вклад с тем, чтобы прервать третью волну пандемии коронавируса SARS-CoV2 в Германии и дали гражданам дополнительную уверенность в повседневной жизни. Поскольку все граждане могли уже получить прививку, государство заканчивает брать на себя расходы на тесты с 11 октября 2021 года", - говорится в решении чиновников.

Цель это решения - стимулировать людей прививаться.

Государство продолжит оплачивать тесты для беременных женщин, детей и не привитых подростков возрастом до 18 лет. Вакцинацию подростков в стране уже начали. Ранее 10 августа глава федерального Минздрава Йенс Шпан сказал, что первую дозу вакцины от коронавируса получили уже больше миллиона граждан в возрасте от 12 до 17 лет, или примерно 22,5% всех жителей ФРГ этого возраста.

Как сообщает Deutsche Welle, федеральные власти и земельные правительства также договорились, что непривитые не должны будут предъявлять отрицательный тест на ковид лишь если кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения в конкретном районе не будет превышать 35. Если он буедт выше, все не привившиеся должны будут предъявлять негативный результат теста для доступа в места отдыха, в общепит, на массовые мероприятия и спортивные, медицинские и социальные учреждения.