Британцы бросились скупать подержанные автомобили

Во втором квартале 2021 года в Великобритании купили 2,17 миллиона автомобилей с пробегом — это на 108,6 процента больше, чем годом ранее. Такие данные приводит британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По сравнению с 2019 годом рост составил 6,6 процента. Для этого периода показатель является максимальным: он близок к абсолютному максимуму для британского рынка в любом квартале.

Практически все автомобили, которые попали в статистику, имеют бензиновый или дизельный двигатель — 96,4 процента продаж. Рекордной стала и доля автомобилей старше трех лет — 81,3 процента.

В отчете тенденцию объясняют не только снятием карантина, но и проблемами с новыми автомобилями. Из-за дефицита автокомпонентов по всему миру производители не могут удовлетворить спрос. В июне в королевстве выпущены 498 923 автомобиля, что на 38,4 процента меньше, чем в среднем за последние пять лет.