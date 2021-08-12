Греческая полиция задержала 118 человек за поджоги лесов
Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
С 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.
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