Греческая полиция задержала 118 человек за поджоги лесов

Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.