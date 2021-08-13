Премьер-министр Греции совершил перестановки в составе своего кабинета

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис совершил небольшие перестановки в составе своего кабинета, они не коснулись ключевых постов. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы правительства.

По ее словам, изменения произведены в связи с повышением в должности генерального секретаря министерства финансов Христоса Триантопулоса до заместителя министра при премьер-министре, отвечающего за государственную помощь и восстановление после стихийных бедствий. "Это сделано для того, чтобы немедленно заработал механизм управления для поддержки жителей и восстановления пострадавших от пожаров территорий", - отмечается в решении.

В связи с этим премьер-министр произвел ряд перестановок в кабинете. Нынешний заместитель министра при премьер-министре Христос-Георгиос Скерцос становится государственным министром с прежними обязанностями.