Британия может использовать самолеты ВВС для эвакуации граждан из Афганистана

Великобритания готова при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Соответствующая военная операция получила название "Питтинг" и официально начата. Первые из 600 британских солдат и офицеров, которым предстоит временно отправиться в Афганистан для содействия эвакуации, покинут королевство 14-15 августа.

Кроме того, в Кабул будет направлена группа сотрудников МВД Великобритании, которые должны будут помочь британским дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев.