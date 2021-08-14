В акциях против санитарных пропусков во Франции поучаствовали 215 тыс. человек

Почти 215 тыс. человек вышли на акции протеста против применения так называемых санитарных пропусков во Франции в субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

"214 845 человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу", - приводит телеканал сводку французского МВД. По сведениям ведомства, в Париже в трех заявленных манифестациях приняли участие 13,9 тыс. человек.