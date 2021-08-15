Албания готова принять часть беженцев из Афганистана

Албания готова по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье заявил премьер-министр Эди Рама.

"Мы не откажем не только потому, что об этом просят великие союзники Албании", - написал в Twitter глава албанского правительства. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных из Афганистана беженцев, ожидающих въезда в США.

В 2014 году Албания приняла около 3 тыс. бойцов радикальной "Организации моджахедов иранского народа", бежавших из Ирана. Они были временно размещены в лагере в районе портового города Дуррес.