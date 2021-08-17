Чехия с 23 августа исключила еще несколько стран из списка с экстремальным риском COVID-19

Чешские власти приняли решение с 23 августа исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства, - отметил он. - В него вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".