Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с Байденом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр и президент Байден согласились с необходимостью совместных усилий международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Премьер-министр изложил планы по увеличению объемов оказываемой региону гуманитарной помощи и переселению беженцев", - говорится в документе.
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