Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана

Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана. Об этом в авторской статье, опубликованной во вторник вечером на сайте Daily Telegraph, сообщила глава МВД страны Прити Пател, которая также призвала ЕС и другие страны следовать британскому примеру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые 5 тыс. прибудут в следующем году", - написала министр, подчеркнув, что Великобритания не может действовать в одиночку и обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана после возвращения к власти радикального движения "Талибан".