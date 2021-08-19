Лондон изучит вопрос о создании контактной группы по Афганистану
Великобритания изучит вопрос о создании международной контактной группы по Афганистану и проведет мероприятие по сбору средств на оказание гуманитарной помощи афганцам. Об этом заявил в парламенте Соединенного Королевства глава МИД Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы рассмотрим вопрос о контактной группе международных партнеров по Афганистану и планируем провести на Генеральной ассамблее ООН в следующем месяце мероприятие, которое позволит совместно обдумать ответ на складывающуюся гуманитарную ситуацию и собрать средства на эти цели", - отметил он.
Он также подчеркнул необходимость сотрудничать с ключевыми странами региона, включая Россию, в целях обеспечения стабильности после смены режима в Афганистане.
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