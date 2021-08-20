Британия совершит последний рейс в Кабул 24 августа для эвакуации своих подданных
Последний рейс в Кабул для эвакуации подданных Великобритании и подлежащих вывозу афганцев Лондон планирует совершить во вторник следующей недели, чтобы уложиться в объявленные ранее президентом США сроки вывода американских войск - 31 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Times.
Один из источников предупредил издание, что эта дата еще официально не согласована.
Ранее британский МИД информировал, что с воскресенья прошлой недели из Кабула рейсами в Великобританию были вывезены 1,2 тыс. человек. Для организации эвакуации своих подданных и имеющих на это право афганцев Великобритания работает с талибами в Кабуле на "тактическом, практическом уровне", заявил в среду посол Великобритании в Афганистане.
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