Джонсон заявил, что готов при необходимости работать с талибами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что готов работать с представителями движения "Талибан", чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с "Талибаном", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News по итогам заседания чрезвычайного комитета Cobra по ситуации в Афганистане.

Премьер-министр считает, что ситуация в Афганистане немного улучшилась. "Ситуация становится немного лучше, и мы видим стабилизацию в аэропорту [Кабула]", - заявил он.