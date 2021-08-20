Джонсон заявил, что готов при необходимости работать с талибами
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что готов работать с представителями движения "Талибан", чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с "Талибаном", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News по итогам заседания чрезвычайного комитета Cobra по ситуации в Афганистане.
Премьер-министр считает, что ситуация в Афганистане немного улучшилась. "Ситуация становится немного лучше, и мы видим стабилизацию в аэропорту [Кабула]", - заявил он.
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