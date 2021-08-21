Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 250 млн своих граждан

Евросоюз завершил полную вакцинацию двумя дозами 250 млн своих граждан. Об этом написала в пятницу в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стела Кириакидес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"250 млн граждан полностью вакцинированы по всему Евросоюзу - новая важная веха на пути к нашей цели вакцинации 70% взрослого населения", - написала она.

Кириакидес подчеркнула, что ЕС считает вакцинацию наиболее эффективным средством против новых штаммов коронавируса.