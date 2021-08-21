Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 250 млн своих граждан
Евросоюз завершил полную вакцинацию двумя дозами 250 млн своих граждан. Об этом написала в пятницу в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стела Кириакидес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"250 млн граждан полностью вакцинированы по всему Евросоюзу - новая важная веха на пути к нашей цели вакцинации 70% взрослого населения", - написала она.
Кириакидес подчеркнула, что ЕС считает вакцинацию наиболее эффективным средством против новых штаммов коронавируса.
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