В протестах против санпропусков во Франции приняли участие более 175 тыс. человек

Демонстрации протеста против мер правительства Франции по ужесточению антиковидных ограничений собрали 175,5 тыс. участников. Как сообщило МВД, всего было задержано 20 протестующих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В предыдущих манифестациях 14 августа в стране участвовали 215 тыс. человек, а 7 августа - 230 тыс. Цифры указывают на незначительное снижение протестной активности в августе.