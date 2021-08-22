Часть эвакуируемых США афганцев временно разместят на базах в Испании

Часть граждан Афганистана, которые ранее помогали американской стороне, решено эвакуировать и временно разместить на военных базах в Испании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как следует из документа, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Они обсудили "последние события в Афганистане". Байден выразил признательность Санчесу "за помощь во временном размещении направляющихся в США афганцев, которым грозит опасность, на военных базах" Рота и Морон-де-ла-Фронтера.