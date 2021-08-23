В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

Сильный дождь не помешал демонстрантам в ряде городов Германии выйти на улицы с требованиям к властям принять афганских беженцев, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным полиции, около 1700 демонстрантов собрались под проливным дождем перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Выступавшие требовали, в частности, скорейшей эвакуации местных сотрудников бундесвера (вооруженные силы Германии), правозащитников, активисток, борющихся за права женщин, женщин-ученых и спортсменок.

В Киле (столица северной немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн) на акцию с требованием организовать воздушный мост для спасения находящихся в опасности людей в Афганистане вышли несколько сотен человек. Также сотни демонстрантов в городах федеральной земли Нижняя Саксония и во Франкфурте-на-Майне требовали организовать безопасную эвакуацию людей из захваченной исламистами страны.

Как сообщалось ранее, Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары. Германия вывозит соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.