Матч чемпионата Франции прервали из-за нападения болельщиков на футболистов
Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за беспорядков болельщиков. Игра проходила на стадионе в Ницце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Беспорядки спровоцировал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле.
По информации телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".
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