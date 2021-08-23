Фондовые биржи Европы растут в рамках коррекции

Основные фондовые индексы Европы в понедельник коррекционно растут после снижения на 2% за предыдущую торговую неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,39%, до 7115,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 6673,84 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15825 пунктов.

Оптимизму европейских инвесторов способствует и рост акций нефтяных компаний. Так, акции британской BP росли на 2,07%, итальянской Eni на 0,74%, а бумаги компании Royal Dutch Shall дорожали на 1,09%.

Одним из основных событий недели станет экономическая конференция в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

Сдерживающим факторов для европейских рынков стала статистика по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта в июле. При этом, аналитики ожидали снижения показателя лишь до 59,7 пункта.