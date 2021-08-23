Два человека погибли в результате крушения самолета во Франции

По меньшей мере два человека погибли при крушении самолета в районе аэродрома Бондю на севере Франции. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, после столкновения с землей самолет загорелся. По предварительным данным, на борту находились пилот-инструктор и ученик.

На место инцидента было направлено 37 пожарных расчетов.