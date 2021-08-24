Британия ведет работу в СБ ООН с целью выработки решений по Афганистану

Великобритания ведет переговоры с постоянными членами Совета Безопасности ООН с целью согласовать параметры решения ситуации в Афганистане. Об этом написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в колонке, опубликованной в понедельник в газете The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы оказываем давление на постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) для того, чтобы согласовать некоторые параметры относительно движения вперед. Мы работаем вместе с жизненно важными региональными партнерами, такими как Индия и Пакистан", - написал глава Форин оффиса. "Ключевую роль должна играть ООН, в том числе спецпосланник генсека [ООН по Афганистану] Жан Арно", - добавил Рааб.

"Мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, в том числе санкции, помощь и доступ к международной финансовой системе, и мы сплачиваем наших международных партнеров на основании этих совместных приоритетов", - написал британский министр.