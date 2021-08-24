В университете на западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом
Семь человек на западе Германии обратились в понедельник за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщил во вторник портал Focus Online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой и пакетами с молоком в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта (федеральная земля Гессен). Один из пострадавших - 30-летний студент - находится в критическом состоянии.
"Мы в шоке от того, что в нашем университете, по всей видимости, было совершено преступление", - заявила руководитель вуза Таня Брюль.
Полиция полагает, что вызвавшее реакцию организма вещество, было внутри питьевых упаковок. Других подробностей не сообщается, ведется следствие.
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