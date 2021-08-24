Глава МИД ФРГ призвал обеспечить эвакуацию из Афганистана и после 31 августа

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал обеспечить возможность эвакуировать граждан из Афганистана и после 31 августа. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность вывозить людей из страны и после окончания срока военной эвакуации", - сказал он. По его словам, ФРГ вынуждена вести переговоры с талибами, чтобы добиться этого.

Во вторник тема эвакуации иностранцев и афганцев, помогавшим странам Запада, станет одной из основных на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи по теме Афганистана.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов. Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны около 8,6 тыс. человек, из них 2 тыс. - за последние сутки.